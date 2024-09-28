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Британский профессор: Это ужас. Наша дипломатия боится войны с Россией

Британский профессор: Это ужас. Наша дипломатия боится войны с Россией

Для Запада Украина по-прежнему является далекой страной, не представляющей серьезного интереса. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил британский историк, профессор Оксфорда Тимоти Гартон Эш, отвечая на вопрос, почему Запад не может эффективно ограничить влияние российского лидера Владимира Путина.

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