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Брат Барака Обамы дал интервью RT.

Малик Обама уверен, что экс-президент до сих пор оказывает влияние на решения Белого дома, а также способствовал выходу Джо Байдена из предвыборной гонки:«Он продолжает дёргать за ниточки и управлять этим шоу.

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