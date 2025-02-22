Медведчук: администрация Трампа взяла на вооружение стратегию учета интересов РФ

В настоящий момент сложно сказать, чем закончатся переговоры между Вашингтоном и Москвой, но определенно можно утверждать, что администрация американского президента Дональда Трампа взяла на вооружение стратегию учета интересов Российской Федерации.
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