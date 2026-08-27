Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

"Most Jobs Will Disappear Forever": Bill Gates Calls For Taxes On AI And Robots To Protect Jobs For Humans

"Most Jobs Will Disappear Forever": Bill Gates Calls For Taxes On AI And Robots To Protect Jobs For Humans

"Most Jobs Will Disappear Forever": Bill Gates Calls For Taxes On AI And Robots To Protect Jobs For Humans Authored by Tom Gantert via The Epoch Times, Microsoft cofounder Bill Gates warned Wednesday that artificial intelligence (AI) will permanently eliminate many white- and blue-collar jobs and called for taxes on AI and robots along with protections reserving certain jobs for humans.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии