"Most Jobs Will Disappear Forever": Bill Gates Calls For Taxes On AI And Robots To Protect Jobs For Humans Authored by Tom Gantert via The Epoch Times, Microsoft cofounder Bill Gates warned Wednesday that artificial intelligence (AI) will permanently eliminate many white- and blue-collar jobs and called for taxes on AI and robots along with protections reserving certain jobs for humans.
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