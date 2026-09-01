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Хайтек+

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OpenClaw обновили: ИИ-агент стал проще в установке и получил режим совместной работы

OpenClaw обновили: ИИ-агент стал проще в установке и получил режим совместной работы

При первом запуске OpenClaw теперь может использовать то, что уже есть на компьютере пользователя, включая подписки на ChatGPT и Claude, API-ключи и локальные модели.

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