Современное питание: в Кемерове представили продукты, созданные по здоровьесберегающим технологиям

Рецепты и состав представленных продуктов азработали студенты и учёные Кемеровского госуниверситета. Корреспондент “Вестей” узнал, почему увидеть инновации приезжают из других регионов, а симпозиум работодатели называют “охотой за головами”.
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