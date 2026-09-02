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Татар-информ

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Казанцы в конце лета стали чаще страховать автомобили

Казанцы в конце лета стали чаще страховать автомобили

К концу лета казанцы стали чаще оформлять страховки для автомобилей. В августе количество оформленных полисов ОСАГО оказалось на 28% выше среднегодового уровня, каско – на 18%, следует из исследования магазина приложений RuStore и Росгосстрах.

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