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Депутат Чернышов предложил сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Депутат Чернышов предложил сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить "семейные часы" - сокращенный на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек.

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