Бродячая свора чуть не растерзала девочку в Якутии: пыталась закрыть лицо руками

ЯКУТСК, 9 октября, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела, связанного с нападением бродячих собак на 12-летнюю девочку в поселке Чульман, Республика Саха (Якутия).
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