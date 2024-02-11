Сенатор от ХМАО рассказал, почему интервью Путина с Карлсоном стало популярно на Западе

Интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном стало популярно среди западной аудитории, так как в нем РФ удалось донести правду о событиях, связанных с Украиной.
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