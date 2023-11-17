10 ноября в Бобруйске прошла рабочая встреча по вопросам уплаты имущественных платежей не позднее 15.11.2023.

Инспекцией МНС по г. Бобруйску проводится разъяснительная работа по уплате физическими лицами имущественных платежей (транспортного налога, налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности) за 2022 год.
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