Белкам проложили канатную дорогу к кормушке

Добрый человек натянул канат у балкона, чтобы белкам было проще добираться до кормушки. Зверьки быстро разобрались с новым маршрутом и теперь регулярно наведываются за орешками.
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