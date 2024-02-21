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Суд продлил на 3 месяца срок ареста актера Базанова по делу об убийстве

Суд продлил на 3 месяца срок ареста актера Базанова по делу об убийстве

Срок ареста актера из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Сергея Базанова, которого обвиняют в убийстве предпринимателя в 2011 году, продлен на три месяца, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

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