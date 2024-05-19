Нефть “видит спрос”. Котировки завершили неделю ростом

Эта неделя завершилась ростом цен на нефть, которые падали в течение последних трех недель. Причиной пересмотра спекулянтами своих позиций стали экономические показатели крупных потребителей сырья в США и Китае.
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