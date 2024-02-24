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Сотрудницу банка обвинили в хищении у пенсионеров более 3 млн рублей

Сотрудницу банка обвинили в хищении у пенсионеров более 3 млн рублей

Финансового эксперта из Соликамска обвинили в хищении 3 млн рублей у 12 пенсионеров. Как сообщает МВД Медиа, сотрудница одного из банков, занимающаяся оформлением вкладов и счетов, решила нажиться на финансовой неграмотности пожилых людей.

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