Сотрудницу банка обвинили в хищении у пенсионеров более 3 млн рублей

Финансового эксперта из Соликамска обвинили в хищении 3 млн рублей у 12 пенсионеров. Как сообщает МВД Медиа, сотрудница одного из банков, занимающаяся оформлением вкладов и счетов, решила нажиться на финансовой неграмотности пожилых людей.