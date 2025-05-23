Apple выпустит умные очки с ИИ

Компания Apple планирует выпустить умные очки с искусственным интеллектом уже в 2026 году. Устройство будет оснащено камерами, микрофонами и динамиками, что позволит ему анализировать окружающую среду и взаимодействовать с пользователем через голосового помощника Siri.
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