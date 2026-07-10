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Сайнс рассматривает переход в «Ауди» в 2027-м (Джо Сейвард)

Пилот « Уильямса » Карлос Сайнс недоволен своей командой и рассматривает переход в « Ауди » по окончании сезона, сообщил британский журналист Джо Сейвард.

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