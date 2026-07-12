Автор: Светлана Манекина Вместо звонка Владимиру Путину, который обещал сделать Дональд Трамп после саммита НАТО, США прислали в Москву новые ультиматумы.
Пять пунктов капитуляции. США передали России новый пакет «реалистичных предложений»
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
ЧТО ЖДЁМ...и СОПЛИ ЖУЁМ ???Верить и что-то ждать от США (кроме ножа в спину)...СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ...
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4 н.
Александр Зиборов
Нужно использовать эти бумажки в туалете. И ответить настоящими ответными санкциями не только марионеткам уркам-украм, но и их кукловодам. Начать сокращение торговли с вражескими странами до нулевой отметки. И убрать представительство Коллективного Гитлера (Евросоюза) в центре Москвы. Супостатов во-о-он!!!
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4 н.
Одиссей
Загадка! Кто придумал и воплощал/воплощает формулу: "Вести переговоры, будто не идут боевые действия. Вести боевые действия, будто не идут переговоры." Ответ: Израиль. Вопрос: почему Израилю можно, а нам - НЕТ?
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4 н.
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