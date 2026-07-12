Пять пунктов капитуляции. США передали России новый пакет «реалистичных предложений»

ВС Вадим Скоробогатов ЧТО ЖДЁМ...и СОПЛИ ЖУЁМ ???Верить и что-то ждать от США (кроме ножа в спину)...СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ...

Александр Зиборов Нужно использовать эти бумажки в туалете. И ответить настоящими ответными санкциями не только марионеткам уркам-украм, но и их кукловодам. Начать сокращение торговли с вражескими странами до нулевой отметки. И убрать представительство Коллективного Гитлера (Евросоюза) в центре Москвы. Супостатов во-о-он!!!