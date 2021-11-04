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Стало известно, почему собаки наклоняют голову набок при общении с человеком

Стало известно, почему собаки наклоняют голову набок при общении с человеком

Собаководы попытались выяснить, почему собаки наклоняют голову набок при общении с людьми. Ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия) предположили, что животные делают так, чтобы лучше слышать хозяина, отмечается в журнале Animal Cognition.

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