Стало известно, почему собаки наклоняют голову набок при общении с человеком

Собаководы попытались выяснить, почему собаки наклоняют голову набок при общении с людьми. Ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия) предположили, что животные делают так, чтобы лучше слышать хозяина, отмечается в журнале Animal Cognition.
Собаководы попытались выяснить, почему собаки наклоняют голову набок при общении с людьми. Ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия) предположили, что животные делают так, чтобы лучше слышать хозяина, отмечается в журнале Animal Cognition.
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