Лавров: Россия поможет Венесуэле стать независимой от США

Россия будет всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэла становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, либо каких-то других игроков из западного лагеря, заявил в Каракасе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Россия будет всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэла становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, либо каких-то других игроков из западного лагеря, заявил в Каракасе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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