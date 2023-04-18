Наш потерянный мир

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Лавров: Россия поможет Венесуэле стать независимой от США

Лавров: Россия поможет Венесуэле стать независимой от США

Россия будет всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэла становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, либо каких-то других игроков из западного лагеря, заявил в Каракасе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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