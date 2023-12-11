На Кубани задержали одного из подозреваемых в нападении на питерского бизнесмена

На Кубани задержали одного из подозреваемых в нападении на питерского бизнесменаВ Краснодарском крае сотрудники МВД России задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на бизнесмена в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии