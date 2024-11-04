Нижегородцам рассказали, чем интересен и полезен боярышник

Обычно близкое знакомство сводим с культурой экзотической, редкой для наших мест. Но на этот раз поговорим о привычном для многих боярышнике – растении неприхотливом, стойко переносящем испытания в виде засухи, проливных дождей, неумелой стрижки садоводов.
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