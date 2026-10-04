Атака беспилотников 4 октября: где сбили 559 БПЛА в России

Атака беспилотников 4 октября охватила сразу несколько направлений европейской части России. По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 3 октября до 08:00 мск 4 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников самолетного типа.
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