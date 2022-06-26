В Приморском крае сотрудники Следственного комитета приняли участие в военно-спортивной игре «Гонка Героев»

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю – заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Роман Рзаев и следователь того же отдела Вячеслав Басюк приняли участие в военно-спортивной игре «Гонка Героев».