Жительница Смоленской области стала лучшей сварщицей в регионе

Студентка Верхнеднепровского технологического техникума Светлана Прохватаева стала победителем регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024», который проходил в Смоленской области с 28 февраля по 4 марта.
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