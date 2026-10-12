В Киеве вспыхнула драка после слов "никаких переговоров с русаками". За "Ні капітуляції" теперь бьют без лишних разговоров

В Киеве вспыхнула драка после слов охранника магазина: "Никаких переговоров с русаками!". Если раньше сторонники жёсткой линии выглядели, как весомая часть общества, к которой прислушиваются, то теперь за "Ні капітуляції" бьют без лишних разговоров.