В Киеве вспыхнула драка после слов "никаких переговоров с русаками". За "Ні капітуляції" теперь бьют без лишних разговоров

В Киеве вспыхнула драка после слов охранника магазина: "Никаких переговоров с русаками!". Если раньше сторонники жёсткой линии выглядели, как весомая часть общества, к которой прислушиваются, то теперь за "Ні капітуляції" бьют без лишних разговоров.
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