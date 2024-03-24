Ублюдке в суде

Владимир семин

Убить или пусть помучаются? Как обычно у нас бывает после страшных трагедий, в обществе возникла тема о смертной казни. Не столько как способе воздать каждому подонку по справедливости, сколько как мере предупреждения злодеяний. Я против смертной казни. И не потому что такой добрый, о чем наверняка многие подумают. Все как раз наоборот: потому что я злой и мстительный. Лет пятнадцать назад довелось мне присутствовать на тусовке, где была Людмила Алексеева. Обсуждали фильм об одной из колоний, где сидят пожизненно заключенные. Фильм неталантливый, с обилием прямолинейных метафор, так что не о нем речь. Меня потряс рассказ правозащитницы, тогда еще довольно бодрой старушки. Она поделилась впечатлениями о том, как ездила в одну из таких колоний (не помню, в какую именно), чего она там насмотрелась и наслушалась от начальника. Камера — это 7–9 квадратных метров, перегороженная решеткой где-то в метре от двери. Прогулка — полтора часа в день, если нет замечаний. Когда входит надзиратель, узник обязан наклониться лицом к стене, руки завести за спину и поднять как можно выше. Проход по коридорам только в наручниках, руки за спиной. Живут пожизненные в двух- или одноместных камерах, по желанию. Когда надоедает сокамерник, просят перевести в одноместную, и им не отказывают — помещений много. Работать запрещено, все свое время они проводят взаперти. По сути, это заживо погребенные люди, которых кормят, чтобы они не умерли. И только мучились — других эмоций у них нет. А вот на третий этаж начальник ей посоветовал не ходить. Там содержатся те, кто сошел с ума от одиночества и полного мрака впереди. Таких несколько десятков. Мне кажется, у нас недостаточно подробно освещается жизнь тех, кто сидит пожизненно. Поэтому создается впечатление, что нелюдям подарили жизнь, вместо того чтоб ее отнять за их ужасные преступления. Из-за дефицита правдивой информации и ведутся споры о смертной казни. В фильме Приговоренные — самая страшная тюрьма России один из пожизненно осужденных рассказывает: Показали бумагу, где написано крупными буквами: указ президента — смертную казнь заменяют на пожизненное лишение свободы. Через пять минут он [какой-то узник, не уточняется] повесился. Другой повесился через три дня — на трусах. Четвертый [на самом деле, конечно, третий] просто-напросто взял себе проколол сердце. А если бы расстреляли (так, честно), то избавили бы от всех этих мук, переживаний. Я против смертной казни, ибо мне кажется, что это слишком легкое наказание. А мне бы не хотелось, чтобы террористы, устроившие кровавую мясорубку в «Крокусе», отделались легко. В фильме «Законопослушный гражданин» человек приводит в исполнение собственный приговор убийце его жены и дочки. Он его не просто убивает, а медленно и изощренно уничтожает — буквально по сантиметру. Я вовсе не призываю к публичным пыткам убийц и террористов. Но намекаю, что расстрел — вовсе не самое справедливое и адекватное возмездие за совершенное ими преступление. Скорее оно гуманное, так поступают, когда, например, усыпляют тяжело больных животных — чтоб не мучились. Гораздо ужаснее — пожизненное заключение в максимально жестких условиях: без права на условно-досрочное освобождение, на переписку и свидания, без доступа к информации, в одиночных камерах размером чуть больше могилы. И попробуйте возразить.