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За рулем

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Россиянам рассказали, какой автомат самый надежный

Россиянам рассказали, какой автомат самый надежный

Из всех существующих типов АКП самой надежной является классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКП), рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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