Россиянам рассказали, какой автомат самый надежный

Из всех существующих типов АКП самой надежной является классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКП), рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии