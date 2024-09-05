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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»

«Это много для меня значит, я давно хотел достигнуть этой отметки. Я знал, что сделаю это. Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд.

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