Зачем преступникам доступ к Госуслугам жертвы? Такой вопрос поступил к нам от подписчика: 1️⃣С доступом к личным данным преступники могут попытаться оформить микрозаймы или кредиты от имени жертвы.
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Зачем преступникам доступ к Госуслугам жертвы? Такой вопрос поступил к нам от подписчика: 1️⃣С доступом к личным данным преступники могут попытаться оформить микрозаймы или кредиты от имени жертвы.