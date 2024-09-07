Он состоится 7 сентября Сегодня, 7 сентября, в Юсуповском саду пройдет мультикультурный фестиваль «Стороны света», фокус внимания которого сосредоточен на репрезентации актуальных форм традиционной культуры этносов, проживающих на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии