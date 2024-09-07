Он состоится 7 сентября Сегодня, 7 сентября, в Юсуповском саду пройдет мультикультурный фестиваль «Стороны света», фокус внимания которого сосредоточен на репрезентации актуальных форм традиционной культуры этносов, проживающих на территории России.