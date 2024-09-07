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Петербургский дневник

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В Юсуповском саду пройдет мультикультурный фестиваль «Стороны света»

В Юсуповском саду пройдет мультикультурный фестиваль «Стороны света»

Он состоится 7 сентября Сегодня, 7 сентября, в Юсуповском саду пройдет мультикультурный фестиваль «Стороны света», фокус внимания которого сосредоточен на репрезентации актуальных форм традиционной культуры этносов, проживающих на территории России.

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