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СancerCell: рубцы после лучевой терапии могут стать причиной рецидива рака мозга

СancerCell: рубцы после лучевой терапии могут стать причиной рецидива рака мозга

Ученые из Института исследований рака Людвига (США) установили, что удаление глиобластомы (злокачественной опухоли мозга) с помощью лучевой терапии, иммунотерапии и хирургического вмешательства оставляет рубцы, повышающие риск рецидива заболевания.

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