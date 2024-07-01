Школьница из Казани написала ЕГЭ на 398 баллов

Выпускница казанской школы №18 Полина Романенко сдала ЕГЭ по четырем предметам на 398 баллов. Она успешно написала русский язык, историю и литературу на максимальные 100 баллов каждый, а также английский язык на 98 баллов.
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