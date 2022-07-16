The Week на обложке показали, как Джонсона вышвыривают из резиденции

theweek.com Британский журнал The Week опубликовал номер, на обложке которого красуется карикатура с Борисом Джонсоном: двое раздраженных полицейских вышвыривают растерянного Бориса Джонсона из резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.