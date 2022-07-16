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The Week на обложке показали, как Джонсона вышвыривают из резиденции

The Week на обложке показали, как Джонсона вышвыривают из резиденции

theweek.com Британский журнал The Week опубликовал номер, на обложке которого красуется карикатура с Борисом Джонсоном: двое раздраженных полицейских вышвыривают растерянного Бориса Джонсона из резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

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