Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Интимная жизнь считается важной составляющей и романтических отношений, и жизни человека в целом. Авторы предыдущих исследований выяснили, что женский оргазм не зависит от мыслей, а на качество отношений может повлиять умение обсуждать секс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии