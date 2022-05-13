Крылов о легионерах: «Будет катастрофа, если им разрешат уйти без компенсации, как в футболе»

Александр Крылов назвал катастрофой возможное разрешение легионерам уйти без компенсации. «Мне кажется, это решение вообще повлияет на весь ландшафт КХЛ будущего сезона.

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