Зеленый свет молдавскому поезду в Европу

Европейская комиссия предложит Республике Молдова инвестиционный грант в размере 12 миллионов евро для проекта EIB Global по реабилитации и модернизации двух ключевых участков железнодорожных линий в Молдове, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Европейской комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии