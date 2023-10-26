Зеленый свет молдавскому поезду в Европу

Европейская комиссия предложит Республике Молдова инвестиционный грант в размере 12 миллионов евро для проекта EIB Global по реабилитации и модернизации двух ключевых участков железнодорожных линий в Молдове, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Европейской комиссии.