Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой

Участие главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в президентских выборах оказалось под угрозой — в понедельник, 30 сентября, начинается судебный процесс против нее и некоторых членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП.