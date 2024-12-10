На Алтае семьям с детьми будут частично компенсировать стоимость аренды жилья

Эта мера поддержки – один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости В Алтайском крае будут частично компенсировать семьям с детьми стоимость аренды жилья в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.
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