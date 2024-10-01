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«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

В Кремле подтвердили, что ядерную доктрину России обновили в кратчайшие сроки. Что изменилось, зачем нужны были обновления, какую цель преследует Москва и чем может ответить Запад? Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в разговоре со СМИ, что корректировки в ядерную доктрину России уже готовы.

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Комментарии
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Павел Касьян
они сущностные сатанисты. И легко приветствовали бы гибель 95 % населения планеты, но в случае активного обмена ядерными ударами они и сами могут пострадать... поэтому интерес у них только в ограниченном обмене ударами, но начав, остановиться-то практически невозможно
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14 час.
Игорь Егоров
Британию надо топить в первую очередь.
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13 час.
Семен Демин
Лондон первая цель и это правильно. Один залп Борея и Британии нет. Вряд ли США впишутся за Британию. Своя рубашка ближе к телу. Да и посейдоны уже дежурят у берегов Америки.
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4 час.

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