Министр Максут Шадаев оценил как успешную встречу G20 в Чапел-Хилле 1-2 сентября. Заседание под председательством США завершилось принятием документов, отражающих российские принципы, такие как национальный суверенитет и международный обмен технологиями.
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