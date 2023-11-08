Нашествие клопов достигло Южной Кореи, доставив немало хлопот сеульскому правительству. Власти объявили о проведении четырехнедельной кампании по проверке и дезинсекции в общественных и частных помещениях, чтобы избавиться от насекомых, которые были уничтожены в 1960-х годах, а теперь появились вновь, сообщает The Guardian.
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