Нашествие клопов достигло Южной Кореи, доставив немало хлопот сеульскому правительству. Власти объявили о проведении четырехнедельной кампании по проверке и дезинсекции в общественных и частных помещениях, чтобы избавиться от насекомых, которые были уничтожены в 1960-х годах, а теперь появились вновь, сообщает The Guardian.