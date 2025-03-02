Прогноз ветерана КГБ: "Завтра Трамп скажет, как и Меркель, – да ерунда все эти договоры с русскими". Как может проиграть Россия
Итоги подведЬЙОм.
Итоги вчерашнего дня от широко известного в узких кругах Ёжкиного кота.
Комментарии
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А для того, чтобы не проиграли или поверили жопаду,Путину необходимо покончить с 5-й во властных структурах,а то у некоторых усатых некоторые близкие родом из укродины(окрА́ины), хотя и чистокровных достаточно предателей!
Да, Трамп так и скажет! Он хочет прибрать всю Украину себе. Даже те территории, что уже принадлежат нам. Поэтому, ничего хорошего нам от него можно не ждать,
Вообщенто это Запад врал, Гитлер обманул,НАТО к границам придвинулась,хо и обещали не лезть туда.Много чего вспомнить можно!
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