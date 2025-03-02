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Прогноз ветерана КГБ: "Завтра Трамп скажет, как и Меркель, – да ерунда все эти договоры с русскими". Как может проиграть Россия

Прогноз ветерана КГБ: "Завтра Трамп скажет, как и Меркель, – да ерунда все эти договоры с русскими". Как может проиграть Россия

Итоги подведЬЙОм. Итоги  вчерашнего  дня   от широко  известного в  узких  кругах  Ёжкиного  кота.

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
А для того, чтобы не проиграли или поверили жопаду,Путину необходимо покончить с 5-й во властных структурах,а то у некоторых усатых некоторые близкие родом из укродины(окрА́ины), хотя и чистокровных достаточно предателей!
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6 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Да, Трамп так и скажет! Он хочет прибрать всю Украину себе. Даже те территории, что уже принадлежат нам. Поэтому, ничего хорошего нам от него можно не ждать,
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6 час.
Eduard
Вообщенто это Запад врал, Гитлер обманул,НАТО к границам придвинулась,хо и обещали не лезть туда.Много чего вспомнить можно!
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4 час.
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