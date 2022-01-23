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В ходе протестов в Брюсселе задержали 70 человек

В ходе протестов в Брюсселе задержали 70 человек

Как минимум трое сотрудников полиции, а также 12 участников протестов были госпитализированы во время митинга против антиковидных ограничительных мер, который состоялся в Брюсселе, порядка 70 манифестантов подверглись аресту или были задержаны.

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