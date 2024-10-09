Марсоход Curiosity дал новые сведения о том, как Марс стал непригодным для жизни

Марсоход Curiosity, исследующий кратер Гейл на Марсе, предоставил новые данные о том, как древний климат планеты изменился от потенциально пригодного для жизни с жидкой водой на поверхности до холодно-негостеприимного, каким мы его знаем сейчас, сообщает НАСА.