Марсоход Curiosity дал новые сведения о том, как Марс стал непригодным для жизни

Марсоход Curiosity, исследующий кратер Гейл на Марсе, предоставил новые данные о том, как древний климат планеты изменился от потенциально пригодного для жизни с жидкой водой на поверхности до холодно-негостеприимного, каким мы его знаем сейчас, сообщает НАСА.
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