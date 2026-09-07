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Газета.ру

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Atherosclerosis: желтоватые бляшки на веках могут указывать на риск инфаркта

Atherosclerosis: желтоватые бляшки на веках могут указывать на риск инфаркта

Желтоватые бляшки на веках могут быть внешним признаком повышенного риска инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета, проанализировав данные почти 36 тысяч человек.

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