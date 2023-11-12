Что скрывается за оскорблениями

Секрет, который сделает тебя сильнее! Если мы умудримся найти человека, который никогда не попадал в словесную перепалку, где его обижали, оскорбляли и всячески пытались задеть, — то нам дадут какую-нибудь супер уникальную премию.
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