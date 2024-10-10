Ростовская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников

Ростовская область минувшей ночью подверглась атаке дронов, запущенных Вооруженными силами Украины, в общей сложности российские военные обезвредили десять беспилотных устройств, сообщил в четверг, 10 октября, губернатор региона Василий Голубев.
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