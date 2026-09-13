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"Взгляните на США": глава МИД Словакии ответил на критику за встречу с Лавровым

"Взгляните на США": глава МИД Словакии ответил на критику за встречу с Лавровым

Юрай Бланар/AP/TASS Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, комментируя критику в сторону его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, 12 сентября заявил, что дипломатия предполагает сохранение диалога с другими сторонами при отстаивании собственной позиции.

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