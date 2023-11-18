НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Назван состав разворачиваемой в Литве бронетанковой бригады бундесвера

Назван состав разворачиваемой в Литве бронетанковой бригады бундесвера

В последние дни министр обороны Германии Борис Писториус официально оформил план формирования новой бригады «передового базирования», которую предполагается развернуть в Литве в качестве вклада бундесвера в усиление Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх